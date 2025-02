Dejan Savicevic, ex calciatore del Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ricordando il passato in rossonero e non solo

Dejan Savicevic , ex calciatore del Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, ricordando il suo passato in rossonero e commentando il mercato del Diavolo. Ecco, dunque, tutte le sue parole.

Savicevic: "Volevo andarmene dal Milan, non andavo d'accordo con Capello"

Come corre, Savicevic. Più che in campo? "Insomma, in campo puntavo l’uomo e dribblavo. Mi piaceva giocare. Per me, per i miei compagni, per la squadra. Sai, quando fai buoni dribbling, poi vengono buoni gol. Anche nel Milan ne ho fatti tanti. Avrei potuto fare qualcosa di più. All’inizio è stato difficile, ho fatto fatica a inserirmi. Volevo andarmene, poi sono rimasto per fortuna. Poi ho vinto scudetti e Coppa Campioni".