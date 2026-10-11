L'amministratrice delegata del Sassuolo Veronica Squinzi parla del legame con il Milan alla vigilia della sfida tra le due squadre
Scomparsa Squinzi, le imprese del proprietario del Sassuolo
A poche ore dalla sfida contro il Milan, l'amministratrice delegata del Sassuolo Veronica Squinzi ha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Al centro del suo intervento c'è la pianificazione del club emiliano, ma anche lo storico feeling che unisce la famiglia Squinzi al club rossonero.
Sassuolo, il legame della famiglia Squinzi con il MilanL'amministratrice delegata della società emiliana si è soffermata sull'affetto che la famiglia del compianto presidente Giorgio nutre verso i rossoneri:
"Il Milan è una passione non solo di mio padre, ma anche di mia zia. A casa nostra il Milan è sempre stato amato e rispettato. Sono sicura che la squadra affronterà questa partita con la determinazione e l’impegno che una sfida come questa merita".
La scelta di Aquilani in panchina e la condivisione dei valoriPer guidare il progetto sportivo la dirigenza ha scelto Alberto Aquilani, ex centrocampista rossonero passato sulla panchina neroverde dopo l'esperienza al Catanzaro. Squinzi ha spiegato le motivazioni del suo ingaggio:
"Alberto lo conoscevamo già: è stato un nostro giocatore nel 2016-2017, condivide i nostri valori. L’abbiamo seguito a Firenze con la Primavera, a Pisa e poi al Catanzaro dove ha sfiorato la Serie A. Quando abbiamo chiuso con lui ho capito subito che era la scelta giusta. È un allenatore coraggioso, vuole proporre calcio, non ha paura di lanciare i giovani".
I precedenti recenti tra Milan e SassuoloIl ‘Mapei Stadium’ evoca la conquista dello Scudetto rossonero del 22 maggio 2022, ma il confronto più recente si è concluso con la vittoria del Sassuolo per 2-0, che ha rallentato la rincorsa Champions del Milan. Tra i protagonisti storici della sfida c’è Domenico Berardi, autore di 12 reti e 7 assist in 20 presenze complessive contro i rossoneri.
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