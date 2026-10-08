I numeri del capitano del Sassuolo Domenico Berardi contro il Milan prima della sfida di campionato al Mapei Stadium
Sassuolo, Berardi perde la testa con un tifoso. Poi le scuse | VIDEO
Il Milan va a Reggio Emilia per 6ª giornata di campionato e incrocia un vecchio fantasma. Domenica 11 ottobre alle 18:00, al ‘Mapei Stadium’, ci sarà di nuovo Domenico Berardi. I numeri dell'attaccante del Sassuolo dicono quasi tutto: 20 partite giocate contro i rossoneri in Serie A, 12 gol e 7 assist. In totale ha messo la firma su 19 delle 29 reti segnate dalla sua squadra.
Sassuolo-Milan, i numeri della bestia nera BerardiDelle 12 reti segnate al Milan, 9 sono arrivate tra le mura del ‘Mapei Stadium’. L'ultima risale al 2-0 del maggio 2026, che ha reso la formazione rossonera la vittima preferita di Berardi in carriera, affiancando la Sampdoria in cima alla sua classifica personale.
Dal poker del 2014 alla tripletta del 2015La storia è iniziata il 12 gennaio 2014 con una serata rimasta negli annali. A soli 19 anni, Berardi segna quattro gol nel 4-3 finale che costa la panchina a Massimiliano Allegri, diventando il più giovane di sempre a segnare un poker al Milan. Nel maggio 2015, sempre in casa, ne fa altri tre nel 3-2 finale.
L'impatto sui punti del SassuoloQuando Berardi segna, il Sassuolo porta a casa il risultato. Nelle sette partite in cui è andato in gol, i neroverdi hanno raccolto 15 punti su 21, con quattro reti che sono risultati decisivi per la vittoria. A San Siro, il numero 10 ha firmato il 3-1 nel novembre 2021 interrompendo un anno di imbattibilità casalinga del Milan, per poi ripetersi nel gennaio 2023 con un gol e tre assist nel clamoroso 5-2 esterno.
I numeri complessiviQuello di domenica sarà l'incrocio numero ventuno tra l'attaccante Berardi e il Milan. L'esterno ha partecipato attivamente a due terzi dei gol totali realizzati dal Sassuolo contro i rossoneri nelle ultime dieci stagioni. La difesa di Amorim dovrà avere un occhio di riguardo per un calciatore che quando vede rosso e nero alza i giri del motore.
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