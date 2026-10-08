I numeri del capitano del Sassuolo Domenico Berardi contro il Milan prima della sfida di campionato al Mapei Stadium

Matteo Chini
- Milano
Berardi

Sassuolo, Berardi perde la testa con un tifoso. Poi le scuse | VIDEO

Il Milan va a Reggio Emilia per 6ª giornata di campionato e incrocia un vecchio fantasma. Domenica 11 ottobre alle 18:00, al ‘Mapei Stadium’, ci sarà di nuovo Domenico Berardi. I numeri dell'attaccante del Sassuolo dicono quasi tutto: 20 partite giocate contro i rossoneri in Serie A, 12 gol e 7 assist. In totale ha messo la firma su 19 delle 29 reti segnate dalla sua squadra.

Sassuolo-Milan, i numeri della bestia nera Berardi

Delle 12 reti segnate al Milan, 9 sono arrivate tra le mura del ‘Mapei Stadium’. L'ultima risale al 2-0 del maggio 2026, che ha reso la formazione rossonera la vittima preferita di Berardi in carriera, affiancando la Sampdoria in cima alla sua classifica personale.
Sassuolo-Milan, Domenico Berardi

Dal poker del 2014 alla tripletta del 2015

La storia è iniziata il 12 gennaio 2014 con una serata rimasta negli annali. A soli 19 anni, Berardi segna quattro gol nel 4-3 finale che costa la panchina a Massimiliano Allegri, diventando il più giovane di sempre a segnare un poker al Milan. Nel maggio 2015, sempre in casa, ne fa altri tre nel 3-2 finale.

L'impatto sui punti del Sassuolo

Quando Berardi segna, il Sassuolo porta a casa il risultato. Nelle sette partite in cui è andato in gol, i neroverdi hanno raccolto 15 punti su 21, con quattro reti che sono risultati decisivi per la vittoria. A San Siro, il numero 10 ha firmato il 3-1 nel novembre 2021 interrompendo un anno di imbattibilità casalinga del Milan, per poi ripetersi nel gennaio 2023 con un gol e tre assist nel clamoroso 5-2 esterno.

I numeri complessivi

Quello di domenica sarà l'incrocio numero ventuno tra l'attaccante Berardi e il Milan. L'esterno ha partecipato attivamente a due terzi dei gol totali realizzati dal Sassuolo contro i rossoneri nelle ultime dieci stagioni. La difesa di Amorim dovrà avere un occhio di riguardo per un calciatore che quando vede rosso e nero alza i giri del motore.

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