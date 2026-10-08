Il Milan va a Reggio Emilia per 6ª giornata di campionato e incrocia un vecchio fantasma. Domenica 11 ottobre alle 18:00, al ‘Mapei Stadium’, ci sarà di nuovo Domenico Berardi. I numeri dell'attaccante del Sassuolo dicono quasi tutto: 20 partite giocate contro i rossoneri in Serie A, 12 gol e 7 assist. In totale ha messo la firma su 19 delle 29 reti segnate dalla sua squadra.

Sassuolo-Milan, i numeri della bestia nera Berardi

Dal poker del 2014 alla tripletta del 2015

L'impatto sui punti del Sassuolo

I numeri complessivi

Delle 12 reti segnate al, 9 sono arrivate tra le mura del ‘Mapei Stadium’. L'ultima risale al 2-0 del maggio 2026, che ha reso la formazione rossonera la vittima preferita di Berardi in carriera, affiancando lain cima alla sua classifica personale.La storia è iniziata il 12 gennaio 2014 con una serata rimasta negli annali. A soli 19 anni,segnadiventando il più giovane di sempre a segnare un poker al. Nel maggio 2015, sempre in casa, ne fa altri tre nel 3-2 finale.Quandosegna, ilporta a casa il risultato. Nelle sette partite in cui è andato in gol, i neroverdi hanno raccoltocon quattro reti che sono risultati decisivi per la vittoria. A San Siro, il numero 10 ha firmato il 3-1 nel novembre 2021 interrompendo un anno di imbattibilità casalinga del, per poi ripetersi nel gennaio 2023 conQuello di domenica sarà l'incrocio numero ventuno tra l'attaccantee il. L'esterno ha partecipato attivamente aLa difesa di Amorim dovrà avere un occhio di riguardo per un calciatore che quando vede rosso e nero alza i giri del motore.