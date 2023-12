Sassuolo, Carnevali: “Mourinho è un grande mister, ma quello che dice…”

Le parole di Giovanni Carnevali su José Mourinho

"Mourinho è un grande mister, ma chi conosce meglio di noi il giocatore? Lo conosciamo non solo come calciatore, ma anche sotto il lato umano. Berardi è una grande persona, non condivido quello che dice Mourinho".