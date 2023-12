Calciomercato Milan – Chi è Patino: ruolo, dati e skills (Video)

Carriera e statistiche di Charlie Patino

Charlie Patino, dopo sei anni nelle giovanili dell'Arsenal, a partire dal 2021 passa nell'orbita della prima squadra. In Premier League non ha mai esordito con la maglia dei Gunners, ma ha debuttato sia in FA Cup, sia in EFL Cup, dove ha anche trovato la via del gol alla sua prima presenza. Nelle ultime due stagioni, però, si è fatto le ossa in prestito prima al Blackpool, dove in 37 apparizioni ha collezionato 3 reti, e poi allo Swansea. In questa prima parte del campionato ha già trovato un gol in 12 presenze. Il classe 2003 ha anche fatto tutta la trafila delle giovanili dell'Inghilterra, senza mai essere chiamato nella Nazionale maggiore.