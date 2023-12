Mike Maignan, estremo difensore del Milan, ha il contratto che va in scadenza a giugno 2026 e non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo

Il contratto dell'estremo difensore va in scadenza a giugno 2026 e la dirigenza di via Aldo Rossi ha già iniziato a parlare con l'entourage di Maignan per avviare una trattativa di rinnovo. A fare il punto della situazione ci pensa Footmercato, sito specializzato francese: il giocatore ha chiesto un importante riconoscimento economico, equiparabile a quello dei top nel suo ruolo, e il Milan al momento non riesce a soddisfare le sue richieste. Nonostante ciò la trattativa non si è bloccata.