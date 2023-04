Santarelli: “Il Milan come il Conegliano, due grandi soddisfazioni”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, l'allenatore dell'Imoco Conegliano Volley, Daniele Santarelli, ha parlato della stagione del Milan: "La semifinale di Champions League è una bella soddisfazione. Da tifoso milanista sto seguendo il percorso di crescita del Milan ed è molto piacevole. Questa squadra sta regalando a me e a tutti i tifosi rossoneri grandi soddisfazioni. Il calcio italiano viene spesso criticato, ma una squadra italiana in finale di Champions sarà una cosa bella per tutti".