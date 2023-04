Pellegatti: “Mi dicono che il Milan abbia acquistato un giocatore..”

Pellegatti, nel video che potete trovare sul suo canale, ha spiegato: "Un mio amico, o meglio conoscente, mi scrive che ha saputo che il Milan ha acquistato Jonathan David, il giocatore del Lille". Il giornalista fazioso rossonero, però, ha voluto subito sottolineare: "Non so da chi l'abbia sentito, ma dico che non ci credo per tre motivi: per il costo, per la statura e per l'incertezza che il Milan spenda 60 milioni di euro per David".