"Il progetto non è mai stato bloccato. Il Consiglio comunale aveva preso le risultanze del dibattito pubblico e le aveva trasformate in una delibera. Noi non abbiamo bloccato. Sono state le squadre, in particolare il Milan, a scegliere altre vie e noi siamo sempre lì ad attendere che qualcosa si finalizzi. Ci sono due proprietà solide. Da tifoso interista stimo molto ciò che Steven Zhang ha fatto per l‘Inter, con la sua famiglia ci ha rimesso dei soldi. Ora c’è una proprietà stabile e molto determinata. È un elemento di differenza rispetto al passato". LEGGI ANCHE: Milan, a Cagliari per la svolta: la notte di Madrid non è stato un caso >>>