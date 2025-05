Sulle bonifiche e sulla demolizione: "Abbiamo delle questioni da sistemare, la principale è relativa alle bonifiche. È già chiaro con le squadre che se procederanno a una ristrutturazione di San Siro le pagheranno loro. Sulle bonifiche, come di consuetudine quando si vende e non si sono fatti carotaggi sufficienti, bisogna capire".

Sui problemi: "Io non credo che ci saranno grandi problemi, non è un’area che è stata oggetto di attività industriali inquinanti, dipenderà poi anche dal progetto e da quanta terra andrà spostata. Bisogna verificare. Il costo per la demolizione è stato quantificato? Non lo so, è un problema loro e non ne ho idea. Su questo siamo stati chiari con le squadre, sarà a loro carico".