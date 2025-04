San Siro, ass. Tancredi: “Bonifiche? Ci sarà una negoziazione. I club …”

Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della commissione sul progetto di Inter e Milan sul nuovo San Siro, tenutasi nel pomeriggio di lunedì 14 aprile. In modo particolare si è soffermato sulla questione bonifiche, di cui non sono stati quantificati i costi. Non solo, perché, a suo dire, sarà necessaria una negoziazione su questo punto. Ecco, dunque, le sue parole in merito riportate da 'Calcio e Finanza'.