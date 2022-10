Salisburgo, Jaissle: “Gruppo brutale, sarà una lotta fino alla fine” | News

Nonostante il pareggio contro la Dinamo Zagabria abbia fatto perdere la vetta del girone E, l'allenatore del Salisburgo è comunque soddisfatto dopo l'1-1 contro i croati. Queste le dichiarazioni di Jaissle riportate da Krone.it: "Se guardi alla partita nel suo insieme, il pareggio è giusto anche se nell'ultima mezz'ora avremmo voluto segnare il 2-1. Siamo partiti bene andando meritatamente in vantaggio per 1-0, ma poi abbiamo perso il filo e abbiamo lasciato che i nostri avversari seguissero il loro piano. È un gruppo brutale, sarà una dura lotta fino alla fine. Vogliamo trascorrere l'inverno giocando una coppa internazionale, i segnali per farlo ci sono, ma non è stato ancora deciso nulla". Rinnovo Leao, c'è un grande ostacolo: le ultime.