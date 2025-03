Sala sullo stadio: “Attesa per l’offerta di Milan e Inter, decisione entro le vacanze”

"Speriamo in settimana di ricevere l’offerta di Inter e Milan come è previsto. Le due società stanno finalizzando i documenti e nel momento in cui riceveremo il piano economico finanziario lo esamineremo. Immagino che sarà qualcosa di corposo. Ci prenderemo qualche giorno per osservarle, per analizzarle, riferirò in Consiglio Comunale e poi vedremo come procedere. Tutto ciò però se arrivano. Il piano finanziario dovrebbe arrivare in queste settimane, questa o la prossima, per mantenere la deadline che è concludere il tutto per le vacanze"