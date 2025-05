Sala sul nuovo stadio di Milan ed Inter: “Secondo me si dovrà chiamare sempre San Siro”

Sala: "Nuovo stadio di Milan ed Inter? Sarà pronto per EURO2032"

Per me il nuovo stadio si dovrà chiamare sempre San Siro. Stiamo correndo, penso che riusciremo a vender il vecchio San Siro e le aree per settembre ai club. I club inizieranno dopo le Olimpiadi a costruire il nuovo stadio che dovrebbe essere pronto per gli europei del 2032 e poi inizieranno a lavorare sul vecchio impianto, che non avrà la funzione dello stadio. Ci sarà una società 50-50 fatta dai due club a cui sarà venduto lo stadio".