Sacchi: “Spalletti penalizzato dai club, l’Italia necessita di un salto culturale”

"Il problema è che in Nazionale non ha potuto lavorare com'è sempre stato abituato a fare, tutti i giorni al campo, in costante contatto con i giocatori. Alla lunga questo lo ha penalizzato. E poi non è certo stato aiutato dalle scelte dei club che puntano su calciatori stranieri e non valorizzano gli italiani. Dove vai, se i giocatori non li hai?

Giusto sottolineare le sue responsabilità, perché è il comandante della nave. A Oslo ha presentato una squadra senza carattere, senza grinta, molle, apatica, senza idee. Ma resto convinto che in Italia si debba fare un salto culturale per avere una Nazionale di alto livello. Se non siamo andati per due volte consecutive al Mondiale e adesso rischiamo di non andarci per la terza volta, ci saranno ragioni profonde, no? [...] Sempre responsabilità dei commissari tecnici, o forse bisogna rivedere qualcosa nell'organizzazione generale del calcio italiano?".