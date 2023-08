Sacchi: “Il Milan ha cambiato tanto, forse anche troppo. Sui nuovi…”

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Milan in vista dell'inizio del campionato

Le parole di Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan

Su chi ha lavorato meglio: “La Juventus, che è stata bastonata ultimamente, è una squadra con qualità e valori e ha un grande vantaggio: non fa Coppe, sono 10 punti in più. All’Inter manca qualcosa. Il Milan ha cambiato molto, forse anche troppo: non tutti gli stranieri arrivano e danno, di solito ci vuole un po’ di tempo, speriamo di no. La Lazio ha fatto un capolavoro l’anno scorso e ha un bravo allenatore, la Roma ha un tecnico molto determinato e sa parlare alle persone e potrebbe essere una sorpresa. Potrebbe succedere di tutto. Il Napoli bisogna vedere”.