Sacchi incorona il Napoli: “Scudetto già in tasca, impresa resa possibile da Conte”

"Mi spiace per Inzaghi, ma la cattiveria e l'orgoglio che vedo nello spartito di Conte non lo vedo nella sua Inter degli ultimi tempi. E poi quel McTominay... Porca miseria: solo Antonio poteva far venire voglia di migliorarsi a uno che veniva dal Manchester United".

"Ma resta, perché mai dovrebbe andare altrove? Per me al Napoli il bello deve ancora venire. E solo lui può riuscire a far fare un altro salto in alto al club".

"Meglio di no. Lo fece Marotta quando erano alla Juventus, mi chiese di fargli cambiare idea perché aveva puntato i piedi dopo il no a un calciatore che voleva a tutti i costi. Io ci provai, ma alla fine andò via lo stesso e non mi diede ascolto. Perché Antonio è un duro: se si mette in testa una cosa non cambia idea per nulla al mondo. Però mi pare che abbia voluto Napoli come il Napoli ha voluto lui. Non credo che finirà il rapporto così presto".