Sacchi: “Fossi un dirigente del Milan o della Roma, una chiamata ad Ancelotti la farei”

Arrigo Sacchi , ex allenatore rossonero, ha commentato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola la possibilità che Carlo Ancelotti finisca sulla panchina del Milan o su quella della Roma nella prossima stagione. Quel che è certo è che l'avventura di Ancelotti al Real Madrid , nonostante abbia ancora un anno di contratto, è giunta al termine. Ecco, dunque, le parole del 'Profeta di Fusignano'.

Ex Milan, Sacchi: "Ancelotti, autentico fuoriclasse. Il Real ci pensi bene ..."

Sulla possibilità che Ancelotti vada al Milan o alla Roma: «Non so quello che vorrà fare Carletto. Mi pare che la Federcalcio brasiliana gli stia sotto da un po’ di tempo e la possibilità di giocarsi un Mondiale sulla panchina della Seleção è allettante. In ogni caso, se fossi un dirigente del Milan o della Roma un colpo di telefono a Carletto lo farei: non costa nulla».