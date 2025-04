Sacchi consiglia il Milan: “Ancelotti è l’uomo giusto per ripartire”

Ex Milan, Sacchi: "Ancelotti, autentico fuoriclasse. Il Real ci pensi bene ..."

Su come vedrebbe un ritorno di Ancelotti al Milan: «Ancelotti è un patrimonio del calcio mondiale, pensate forse che abbia problemi a calarsi in una realtà come quella del Milan che peraltro conosce benissimo? Sarebbe perfetto per gestire una fase delicata, per far capire a tanti giocatori che cosa significa far parte di un club come il Milan. Il calcio, per Carlo, è un libro aperto: non ci sono segreti o, se ci sono, lui li conosce tutti. Sì, il Milan una telefonata ad Ancelotti dovrebbe farla. Si tratterebbe di un ritorno clamoroso che potrebbe soltanto aiutare i rossoneri in questo momento».