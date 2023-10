Sabato: “Leao? Per me non diventerà mai un campione con questa testa”

Intervistato da Tmw Radio, Antonio Sabato ha parlato del Milan e di Rafael Leao dopo la sconfitta contro il PSG : "Calabria? Non era difficile capire che ce l’avesse con Leao. Magari era arrabbiato anche perché non era partito titolare. Lui ha criticato l’atteggiamento di qualche compagno. Sacchi ha detto bene, Leao con lui non avrebbe mai giocato così, perché è l’atteggiamento che è sbagliato. Forse Calabria doveva sfogarsi negli spogliatoi piuttosto che dirlo alla stampa".

Infine, l'ex giocatore ha concluso: "Manca per questo una figura come Maldini. Leao ha patito l'addio di una figura come questa, si sentiva più protetto, consigliato, ora fa quello che vuole. Per me non diventerà mai un campione se questa è la testa. Se non capisci che quella era una partita in cui emergere…".