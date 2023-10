Calciomercato Milan – Derby di mercato con l’Inter per un giovane talento

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, Milan e Inter preparano un nuovo derby di mercato per un giovane talento

Derby in campionato e derby anche sul mercato. Dal campo alle scrivanie, insomma, Inter e Milan competono e stavolta lo fanno per un giovane talento. Sia i nerazzurri che i rossoneri avrebbero messo nel mirino un giocatore che potrebbe fare la fortuna, futura, della squadra di Simone Inzaghi e quella di Stefano Pioli . Parliamo di Roko Simic , attaccante del Salisburgo .

Derby di mercato

Se il Milan ha perso il derby di mercato estivo, facendosi soffiare Marcus Thuram dall'Inter, stavolta non sembra voler perdere. I rossoneri rimarrebbero in pole position per l'ingaggio del giovane Simic, ma i nerazzurri starebbero programmando il sorpasso. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, infatti, le due squadre di Milano rappresentano i maggiori estimatori del classe '03 di proprietà del Salisburgo.