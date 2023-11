Sabatini duro: “Il Milan non ha un centrocampo. Su Pioli dico che …”

Walter Sabatini, ex dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione attuale del Milan di Stefano Pioli

Walter Sabatini , ex dirigente, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Taconazo' sul canale 'YouTube' di 'Cronache di Spogliatoio', soffermandosi sul Milan di Stefano Piol i. Ecco, dunque, le sue parole.

Sabatini: "Pioli non è il problema del Milan"

"Il problema vero, endemico, del Milan, è il centrocampo: non ha struttura, è fragile, passano tutti. Mancano i mediani, non ci sono ruoli specifici, le partite praticamente le divorano gli avversari. Il Borussia, senza strafare, ha palleggiato come e dove voleva, addirittura fin dentro l'area di rigore del Milan.