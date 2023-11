“David-Milan? Ho sentito i rossoneri e…”: la rivelazione di mercato

Sulla rosa del Milan: "Infortuni permettendo, il Milan ha una rosa competitiva fatta con un buon mercato. Certo, oggi la coperta è corta ma il loro obiettivo deve essere Scudetto e Champions League. Spero di no per loro, ma penso usciranno dalla coppa... Questo magari può non essere un grande svantaggio sportivo per provare a raggiungere l'obiettivo qualificazione in Champions. A quel punto, recuperando calciatori, la rosa ci sarebbe". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Dalla Francia: "Moncada sul talento del Lione" >>>