Sabatini: “Milan? Il pareggio con il Newcastle complica le cose”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Sandro Sabatini ha parlato del Milan dopo il pareggio in Champions League contro il Newcastle . Secondo il noto giornalista, il solo punto guadagnato contro la squadra inglese rischia di complicare il percorso europeo dei rossoneri. Ecco le parole di Sabatini .

"Già la prossima partita per il Milan diventa importantissima, perché vincere a Dortmund vorrebbe dire incanalare la qualificazione dopo la sconfitta dei gialloneri a Parigi. Certo che il pareggio in casa col Newcastle complica le cose… Tutti pensavamo che il Milan avrebbe vinto alla prima in casa".