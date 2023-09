Sabatini: “Il Milan sabato affronterà uno dei centrocampi migliori d’Europa”

Sandro Sabatini , noto giornalista ed opinionista tv sulle reti 'Mediaset', ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Radio', soffermandosi in modo particolare sul tanto atteso derby Inter - Milan . A suo dire il Diavolo, sabato 16 settembre alle ore 18:00 , affronterà uno dei centrocampi migliori in Europa e il più forte in Italia. Ecco, dunque, le sue parole.

Le parole di Sandro Sabatini in vista di Inter-Milan

"Per il Milan sabato ci sarà il confronto col centrocampo più forte in Italia e tra i più forti in Europa. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan sono il cuore dell’Inter. Voglio capire come Loftus-Cheek, Rejnders e Krunic si scontreranno con questo centrocampo, che è veramente forte. Sono curioso di capire, sarà un bel confronto". LEGGI ANCHE: Inter-Milan, le quattro mosse che possono decidere il derby >>>