Sabatini: “Milan dignitosissimo, lascia l’Europa per il campionato” | News

Sandro Sabatini, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero sul Milan dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Liverpool

Intervenuto ai microfoni di 'Mediaset' al termine di Milan-Liverpool, Sandro Sabatini ha parlato della squadra di Stefano Pioli. "Maignan respinge entrambe le conclusioni. Sul secondo fa una parata d'istinto mentre sul primo respinge troppo in area, avrebbe dovuto respingere più sull'esterno. Il Milan è stato dignitosissimo. I rossoneri lasciano l'Europa per il campionato e ricordiamo che questa strada è significata scudetto per l'Inter lo scorso anno". Milan, Maldini stupisce: arriverà un altro portiere! Le ultime >>>