Calciomercato Milan – Maldini stupisce: arriverà un altro portiere!

Tra meno di un mese riaprirà il calciomercato e il Milan, come noto, dovrà fare delle operazioni in entrata per aggiustare l'organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli. In difesa, per esempio, ci sarà da sostituire Simon Kjær, che perderà il resto della stagione. A centrocampo, forse, verrà fatto qualcosa per la partenza di Franck Kessié ed Ismaël Bennacer per la Coppa d'Africa. E in attacco, qualora fosse rispedito al mittente Pietro Pellegri, potrebbe arrivare un'altra giovane punta. Paolo Maldini e Frederic Massara, però, stanno pensando anche di prendere un nuovo portiere. Affare, però, da mandare in porto in estate.