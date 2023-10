Sabatini: “Loftus-Cheek mi piace. Ma del Milan continuo a pensare che…”

Le parole di Walter Sabatini sul Milan

"Loftus-Cheek è un giocatore che mi piace. Ha il motore del giocatore, per giocare il calcio ad altissimo livello ci vuole il motore. Sono sempre stato critico sulle scelte del Milan, continuo a dire che il Milan vale qualcosa per la struttura costruita da Maldini e Massara per la squadra dello scudetto. Quelli venuti dopo sono giocatori complementari". LEGGI ANCHE: Milan, Leao ora è un rebus. Cosa serve per sbloccarsi?