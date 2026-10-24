La deludente sconfitta contro gli inglesi del Bournemouth implica, e non di poco, il cammin europeo del Milan di Amorim, facendo aumentare il dibattito attorno alle scelte effettuate da tecnico portoghese I rossoneri, reduci da un risultato molto pesante, occupano attualmente il 24esimo posto nella classifica del girone unico di Europa League, l'ultima posizione utile per accedere ai playoff.

La critica di Sabatini

Una situazione che impone una reazione da parte dei rossoneri, a partire dal prossimo impegno contro il Ferencvaros in casa. Sulla crisi dei rossoneri è intervenuto il giornalista Sandro Sabatini che, sul suo canale YouTube, ha voluto analizzare le difficoltà riscontrate dalla formazione rossonera, soffermandosi in modo molto particolare sulla gestione del turnover.

Secondo il giornalista, e analizzando la partite dei rossoneri, il rischio è che il Milan finisca per complicarsi ulteriormente il proprio percorso in coppa. Dopo 3 sfide e una sola vittoria, la gara contro il Ferencvaros ha molta importanza:

“Attenzione, perché dopo tre partite e una sola vittoria, il prossimo avversario sarà il Ferencvaros, che guida la classifica del super girone con nove punti a punteggio pieno. Il Milan potrebbe ritrovarsi in una situazione molto complicata, perché l'Europa League viene affrontata da Amorim, con grandissima evidenza, come l'occasione per fare turnover e dare spazio a tutti. Eh, ma se poi non vinci con il Ferencvaros, come fai nelle partite successive a fare turnover? Il Milan non può permettersi di uscire dall'Europa League, con tutto il rispetto... per chi poi?"

Parole pesanti che rappresentano un vero e proprio avvertimento per Amorim. Con il Milan al 24esimo posto, ogni punto è oro colato e può essere decisivo per mantenere vive le speranze europee rossonere. Contro il Ferencvaros servirà una prestazione perfetta, ma soprattutto un approccio diverso da quello messo in campo giovedì sera.

La priorità, quindi, sarà evitare un ulteriore risultato negativo. Per il Milan, l'Europa League non deve essere un problema: i rossoneri devono lottare per arrivare fino in finale, giocandosela per provare a vincerla, semplificando anche la qualificazione in Champions League.