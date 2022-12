D. Rossi: “Il Milan ha vinto lo scudetto grazie alla fase difensiva” | News

Delio Rossi, ex allenatore di Palermo e Lazio tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito allo scudetto vinto dal Milan

Lo scudetto vinto dal Milan nella passata stagione ormai è storia scritta. I rossoneri hanno meritatamente conquistato il 19esimo titolo di Serie A della loro storia, grazie ad un grande gioco espresso dalla squadra e alla difesa, la migliore del campionato scorso. A tal proposito, Delio Rossi ha commentato il trionfo dei rossoneri nella passata stagione: "Il Milan ha vinto lo scudetto l'anno scorso non con la rosa più qualitativa e ciò è stato possibile proprio grazie alla fase difensiva. Serve lì sull'esterno a destra qualcuno di sacrificio e di corsa come Calabria", queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio'.