Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Leao non vuole rinnovare” | News

Rafael Leao si allontana dal Milan? In Germania parlano di un possibile addio dell'attaccante portoghese ai rossoneri, in quanto non vorrebbe prolungare il contratto con il club di Via Aldo Rossi. Questo è quanto riferisce il giornalista di 'Sky Sport DE' Florian Plettenberg, secondo cui il Milan avrebbe anche rifiutato un'offerta da 70 milioni del Chelsea per il numero 17.