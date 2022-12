Milan, Leao e Bennacer in scadenza: il punto sui loro rinnovi | PM News

Rafael Leao e Ismael Bennacer sono entrambi in scadenza di contratto con il Milan: ecco a che punto sono le trattative per i rinnovi

Archiviata la prima parte di stagione, il Milan è tornato nuovamente ad allenarsi in vista della ripresa del campionato. Per lavorare al meglio, Pioli e i suoi ragazzi si trovano in questo momento a Dubai dove avranno la possibilità di disputare due prestigiose amichevoli nei prossimi giorni contro Arsenal e Liverpool. Lì il Diavolo rimarrà fino al 20 dicembre per poi proseguire la preparazione invernale a Milanello. Nonostante la ripresa del campionato sia alle porte, la questione legata ai rinnovi dei contratti di Leao e Bennacer rimane sempre al centro dei pensieri dei tifosi milanisti.