Arsenal-Milan, la probabile formazione dei rossoneri: sorpresa in difesa?

Dopo un mese di stop, il Milan torna nuovamente in campo per disputare una partita. Domani i rossoneri affronteranno nella 'Dubai Supercup' l'Arsenal alle ore 15.00 italiane e sarà un ottimo test per mettere minuti nelle gambe. Pioli, ovviamente, dovrà fare ancora a meno di alcuni calciatori che hanno preso parte al Mondiale, ma può contare comunque su un gruppo ben assortito che vede anche alcuni componenti della squadra Primavera. Ecco, dunque, le probabili scelte di formazione dell'allenatore rossonero.