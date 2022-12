Milan, Pellegatti: “C’è un giallo che riguarda Leao e il Chelsea”

Una delle questioni più spinose in casa Milan è sicuramente quella relativa al rinnovo di Rafael Leao . A questo proposito si è espresso anche il noto giornalista sportivo Carlo Pellegatti , che attraverso un video sul proprio canale YouTube ha rivelato un giallo tra il portoghese e il Chelsea . Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Carlo Pellegatti su Rafael Leao

"Ieri Rafael Leao va su Tik Tok e si mette come follower del Chelsea e questo ha fatto allarmare i tifosi del Milan, che si chiedono il motivo per cui il giocatore segua i Blues. Sicuramente il Chelsea è la squadra che ha già avuto dei contatti per altri giocatori e quindi tra le squadre inglesi".