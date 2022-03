Rossi: “Milan, ci hai guadagnato passando da Donnarumma a Maignan”

Sebastiano Rossi, ex portiere rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni su Mike Maignan e sulla stagione in corso del Milan

Su Mike Maignan : "Si, visti i risultati. E' un ottimo portiere, di quelli che fanno parate importanti quando servono. E' sveglio tra i pali, oltre agli interventi decisivi, quando ha la palla improvvisa sempre, non è statico. Molti suoi colleghi tendono a fare sempre la medesima giocata se sono in possesso del pallone".

Se il Milan ci ha guadagnato passando da Donnarumma a Maignan: "Vedendo i risultati, sì. Però detta così potrebbe sembrare che io valorizzi uno e sminuisca l'altro. Diciamo che ci sono i momenti in una carriera. Ci vuole anche un pizzico di fortuna. Maignan è arrivato nel momento giusto al Milan. E sta dimostrando di saperci stare in rossonero".

Rossi sul momento no di Donnarumma: "A me dispiace molto vedere un portiere italiano che difende i pali di una squadra straniera. L'episodio a cui però lei fa riferimento (l'errore contro il Real Madrid, ndr) può capitare a tutti".

Se il Milan è favorito per lo scudetto: "Con il prossimo turno, potrebbe davvero diventarlo. Io faccio gli scongiuro, perché tifo per i rossoneri. Di certo il Milan è una squadra in crescita, in quello che come è ben noto è il periodo decisivo della stagione".