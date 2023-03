Rossi: “Conte potrebbe anche prendersi un anno sabbatico”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, al programma Maracanà, Gian Luca Rossi ha parlato di Antonio Conte , neo svincolato dopo la rescissione consensuale con il Tottenham , e della possibilità che torni ad allenare in Serie A : "Per me sta fermo un anno, si cura bene ma attenzione. Come l'ultima volta, lui prova a star fermo, va a fare l'opinionista e dopo un mese e mezzo sbarella e prende la prima top panchina che si libera. E la panchina europea la trova. Fermo non ci sa stare ma chissà".

Lo stesso Rossi, poco tempo fa, parlò così della possibilità che l'ex allenatore della Nazionale tornasse sulla panchina dell'Inter: "Ma ci si ricorda di come Conte ha lasciato l'Inter? Credo sia più facile che Jessica Alba suoni a casa mia, del suo ritorno. Conte e Oriali tornerebbero all'Inter, però non va dimenticato come si lasciarono: quando Oriali dice a Zhang che la bottiglia di champagne, invece, di stapparla può mettersela altrove, finisce il rapporto e non si può riprendere. Idem Conte che si lasciò male. Ha tutto l'interesse a dire che vuole tornare in Italia ed ammiccare agli ex club, ma vuole stipendi importanti".