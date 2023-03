Mercato Milan – Per il vice Theo Hernandez occhi in casa Cremonese

Per la prossima stagione il Milan cerca un vice Theo Hernandez e la soluzione può arrivare dalla Cremonese

Uno dei reparti in cui il Milan dovrà intervenire nel mercato di giugno è senza dubbio la fascia sinistra. Al di là di Theo Hernandez, titolare indiscusso e punto cardine della rosa di Stefano Pioli, alle sue spalle al momento il Diavolo può contare solamente su Fodé Ballo-Touré. Il senegalese, però, è uno di quei giocatori che con ogni probabilità lasceranno Milanello in estate e per la dirigenza rossonera è necessario trovare un sostituto.