Ronaldo ‘il fenomeno’: “Mbappe mi ricorda me quando giocavo” | News

Ronaldo 'il fenomeno', presente a Doha per il Mondiale attualmente in corso in Qatar, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Francia e su Mbappe. Questo l'intervento dell'ex attaccante del Milan: "La Francia è favorita: ha una squadra molto solida sia in difesa che in attacco. Anche a centrocampo sono molto forti: poi con Tchouameni che segna da fuori area. Mbappe? Per me sarà il miglior giocatore del Mondiale: è impressionante. È decisivo, ha qualità fisiche e tecniche incredibili: sta facendo un ottimo Mondiale. Sa usare le sue abilità, la sua velocità e la sua potenza: mi ricorda un po' me quando giocavo".