Calciomercato Milan – Romano: “Vicino il rinnovo di Giroud”

Il Milan è pronto a scendere in campo per l'amichevole contro l'Arsenal. Stefano Pioli dovrà fare a meno di giocatori importanti tra infortuni e assenze per i Mondiali in Qatar. Uno di questi è Olivier Giroud, impegnato nelle semifinali domani. Il bomber francese è in scadenza di contratto e dovrà parlare con la dirigenza rossonera per il rinnovo. Ecco le ultime novità.