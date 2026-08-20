Ronaldinho torna in Italia: "Gol nel derby è stato il miglior momento. Seguo sempre il Milan"

Ronaldinho a Forlì: Ignazio Cipriani lo vuole come socio del Ravenna per fargli giocare una partita. Le parole sul Milan, il derby e Braida
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Ronaldinho è atterrato all'aeroporto di Forlì accolto dall'entusiasmo di alcuni tifosi del Ravenna. Il progetto del Ravenna è chiaro: l'idea di Ignazio Cipriani è quella di inserire in società Ronaldinho come socio con l'idea di far giocare almeno una partita all'ex Milan. Il brasiliano ha parlato a La Gazzetta dello Sport:
"Sono molto felice di essere qui con gli amici: abbiamo una squadra per fare bene. Se mi vedrete in campo? Non so, lo sa l’allenatore. La gente è stata affettuosa con me, tornare in Italia è bellissimo. La gioia più grande che potrei regalarmi? Io sono qui per aiutare i miei compagni e vincere se possibile".
I ricordi in rossonero e la proposta dell'amichevole Ravenna-MilanNella sua lunga e gloriosa carriera, Ronaldinho ha avuto modo di vestire anche la maglia del Milan dal 2008 al 2011, segnando 26 gol con 27 assist in 95 presenze totali con il Diavolo. Durante la sua chiacchierata con la rosea, il brasiliano ha parlato anche del Milan:
"In Italia ho avuto ricordi bellissimi e il gol nel derby è stato il miglior momento. Seguo sempre il Milan, è una squadra che mi piace molto, Modrić è stato uno dei più grandi, mi piacerebbe che venisse organizzata un’amichevole Ravenna-Milan".
Ricordiamo il gol nel derby di Ronaldinho: 28 settembre 2008, partita vinta contro l'Inter proprio grazie al gol del brasiliano, prima rete in assoluto con i rossoneri. Cross millimetrico di Kaká e colpo di testa decisivo e imparabile per Júlio César. Una rete che fece esplodere la Milano rossonera. Sarebbe molto suggestivo rivedere Ronaldinho sfidare il Milan, come sarebbe molto bello ed emozionante rivederlo in campo.
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