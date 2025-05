Claudio Ranieri , allenatore della Roma , ha rilasciato un'intervista sulle frequenze di 'Rai Radio 1', nel corso del programma 'Un Giorno da Pecora', soffermandosi in modo particolare sul successo contro il Milan in campionato. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Roma, Ranieri: "Il Milan magari non gioca da squadra. Ha i migliori ma ..."

Su Roma-Milan: "La vittoria contro il Milan? Avevo detto ai miei giocatori di fare attenzione perché il Milan, per me, ha i giocatori più forti del campionato italiano. Magari non sempre giocano da squadra, ma quando lo fanno sono dolori per tutti. Come fanno a essere noni? Onestamente non lo so, forse non sono riusciti a fare squadra ma quando l’hanno fatto hanno battuto due volte l’Inter".