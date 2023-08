Roma, Pinto: “Lukaku? Serve cautela, in tempi non saranno brevi”

Tiago Pinto, dirigente della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibilità dell'arrivo di Romelu Lukaku

Nelle scorse ore Romelu Lukaku ha confermato di essere vicino alla firma con la Roma. Dopo la rottura con l'Inter e il 'no' del Milan, il belga avrebbe trovato la sua prossima destinazione. Nel frattempo, però, Tiago Pinto predica calma e, in un'intervista concessa ai microfoni di 'Sky', ha spiegato come i tempi potrebbero essere ancora lunghi. Di seguito le sue parole.