Roma, Mourinho: “Espulsione Zaniolo? Non ho visto nulla” | News

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Roma-Betis , José Mourinho ha analizzato la sconfitta della sua squadra. Queste le sue dichiarazioni: "Loro hanno più qualità tecnica di noi, più autorità. È facile riconoscere che loro con la palla fra i piedi sono di un altro livello tecnico. Abbiamo avuto molte opportunità per segnare, ma abbiamo sbagliato troppo e il pareggio sarebbe stato il risultato più logico per l’andamento della partita. Difesa? C’è stata un po' di passività, ma sono errori dovuti più alla stanchezza che ad altro".

"Zaniolo? Io non ho visto nulla, ma l’assistente era lì davanti e qualcosa ha visto. Peccato che non abbia visto un altro giallo per Pezzella che sarebbe stato espulso. Siviglia? Penso che in questo momento pensare di finire primo non è l’obiettivo, loro hanno 9 punti e giocano in casa anche contro l’Helsinki. Dobbiamo finire secondi col rischio di prendere una squadra importante che retrocede dalla Champions League", ha detto Mourinho. Milan-Juventus, le dichiarazioni di Pioli nella conferenza della vigilia >>>