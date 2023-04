Roma-Milan femminile, Thrige: “Vogliamo fare una buona prestazione”

Intervenuta nel prepartita di Roma-Milan femminile, gara valida per la Poule Scudetto del campionato di Serie A, Sara Thrige Andersen ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'La7'. Queste le parole della calciatrice rossonera: "Si, è vero. Non siamo riusciti a vincere, abbiamo pareggiato e perso, quindi è arrivato il momento di pensare alla prestazione, non all'avversario e concentrarci su noi stessi e fare una buona prestazione". Napoli-Milan, le parole di Stefano Pioli alla vigilia