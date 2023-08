Roma, Mancini verso il Milan: “Testa bassa e lavorare. Dobbiamo svoltare”

Le parole di Gianluca Mancini

"Sul piano del gioco nel secondo tempo loro sono spariti, hanno pensato a difendere il risultato. Poi però quando l'arbitro fischia contano i 3 punti e noi non li abbiamo portati a casa per demeriti nostri. Ora testa bassa e lavorare più di prima, è un momento che ci gira male ma dobbiamo fare di più. Noi non manchiamo mai nella costruzione, ma non è possibile avere un punto dopo due partite. Serve un mea culpa da parte di tutti e dobbiamo svoltare subito, cambiare marcia".