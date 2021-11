Roma, l’agente di Afena-Gyan svela: “Il Milan era interessato” | News

L'agente di Felix Afena-Gyan, giovane calciatore della Roma, ha svelato un retroscena di mercato che riguarda anche il Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb', Oliver Arthur, agente di Felix Afena-Gyan, ha parlato del calciatore della Roma che ha deciso, con una doppietta, il match contro il Genoa. Queste le sue parole. "Sono molto felice e orgoglioso. Sapevo che avesse le qualità giuste, ma questo exploit è arrivato davvero in fretta, ha bruciato le tappe. La trattativa con la Roma non è stata scontata, di solito i club italiani non usano gli slot da extracomunitari per giocatori così giovani. La Roma, soprattutto nelle persone di Morgan De Sanctis e Simone Lo Schiavo, hanno dimostrato sin da subito un grande interessamento. Voglio fargli i complimenti per quanto sono stati professionali, hanno capito subito il valore del ragazzo. Tra gli altri club interessati c'era il Milan. Ma, come ho detto prima, in Italia è raro che un club usi i propri slot da extracomunitari per giocatori così giovani".