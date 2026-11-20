Gianni Rivera torna a parlare del Milan e del contenzioso giudiziario che lo ha allontanato dal club e dal calcio
Tanti giocatori hanno lasciato il segno nella storia del Milan, ma tra coloro che non verranno mai dimenticati c'è Gianni Rivera. Il Pallone d'Oro del 1969, che con la maglia rossonera ha realizzato 164 reti in 658 presenze ufficiali tra il 1960 e il 1979, è tornato a parlare del suo legame - ormai un po' logorato - con il club.
Milan, l’intervista a Gianni RiveraIntervistato ai microfoni di 'MilanCommunityTV' a margine della presentazione del nuovo libro di Luca Serafini, Rivera ha confessato di aver ormai perso la passione per il pallone e per il Milan:
"Mi capita quando c'è qualche partita in televisione e che io sono in casa la vedo, anche se non è il Milan".
Rivera: “Col Milan chiuso anche per questioni legali”Che cosa è rimasto dei tuoi tempi in questo calcio? Questa la domanda a cui ha risposto il 'Golden Boy', che si è aperto anche sul contenzioso giudiziario avuto con il Milan:
"Che cosa è rimasto dei tuoi tempi in questo calcio? La lunghezza e la larghezza del campo. Ma io adesso devo essere sincero, non seguo moltissimo il calcio perché, chiudendo i rapporti col Milan per ragioni anche legali, non mi interessa più, ora meno di prima".
A cosa si riferisce RiveraGianni Rivera si riferisce ad una battaglia legale intrapresa contro M-I Stadio, la società che gestisce San Siro per conto di Milan e Inter, contestando l'utilizzo non autorizzato della propria immagine e l'esposizione di alcuni cimeli della sua carriera nel museo dello stadio. Nel 2018 il Tribunale di Milano gli aveva dato ragione, riconoscendogli un risarcimento di 200.000 euro. La sentenza è stata però ribaltata in Appello nel 2020 e, nel dicembre 2023, la Cassazione ha respinto definitivamente il suo ricorso, ritenendo legittima l'esposizione per le sue finalità culturali e celebrative. Nel gennaio 2024 Rivera aveva annunciato l'intenzione di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. A oggi, tuttavia, non sono emersi aggiornamenti pubblici sull'effettiva presentazione del ricorso né su un'eventuale pronuncia dei giudici europei.
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