Samuele Ricci , classe 2001 , centrocampista che il Milan ha prelevato in questo calciomercato estivo dal Torino , ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' da Perth ( Australia ) dove è in tournée con i rossoneri. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni integrali.

Milan, Ricci e la Champions League

Sulla priorità della qualificazione in Champions League per il Milan: «Oltre a essere la priorità, è quello che il Milan merita. Poi vedremo dove saremo negli ultimi mesi .... Bisognerà andare avanti step by step e in allenamento ascoltare il mister. La strada è giusta, ma cerchiamo di non guardare troppo al futuro».