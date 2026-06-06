Dusan Vlahovic e la Juventus non hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto. L'attaccante serbo andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e sarà libero di accordarsi con un nuovo club a parametro zero. Tra le possibili squadre pronte ad accogliere l'ex Fiorentina, però, non figura più il Milan. Il club rossonero, infatti, si trova senza una dirigenza attiva e non può trattare direttamente con l'entourage del giocatore, che al momento sembra destinato a una soluzione all'estero. Il Bayern Monaco sta spingendo per ingaggiarlo come vice-Kane, ma prima bisogna risolvere il nodo legato all'ingaggio: a Torino Vlahovic guadagna 12 milioni di euro netti a stagione e non sarà facile garantire uno stipendio simile, nemmeno per i bavaresi.