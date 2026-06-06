"Vlahovic non rinnova? Una brutta figura. Non è ammissibile che se ne vada in questo modo dalla Juventus. Ha saltato 52 partite su 162, praticamente una gara ogni tre, segnando comunque 64 gol. Sotto il profilo umano e professionale il comportamento è pessimo. Anche Comolli fa una brutta figura: si accorge solo ora della situazione contrattuale? Per Spalletti si preannuncia un inizio in salita. Un tempo i calciatori facevano la fila per vestire le maglie di Juve e Milan, mentre oggi assistiamo a una grande fuga. Questa è la vera notizia. Una volta queste due società avevano un enorme fascino, ma oggi non è più così. Se non si costruiscono fondamenta solide a livello societario, il risultato è questo”.
Milan e Juve stanno perdendo il proprio fascino?—
Le parole di Ravezzani accendono un dibattito su quel blasone che un tempo contraddistingueva Milan e Juventus e che oggi sembra solo un ricordo lontano. I rifiuti di Andoni Iraola e Xavi ne sono l'esempio lampante, così come quello di Kerim Alajbegovic, talento in rampa di lancio che ha "snobbato" il Diavolo in una recente intervista. Il nome non basta più: occorrono manovre di riposizionamento per riportare il Milan dove conta e renderlo di nuovo il sogno di ogni ragazzo che inizia a giocare a calcio.
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