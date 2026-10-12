Milan, Ravezzani: "Gonçalo Ramos andava tolto". Poi la sentenza sulla situazione di Camarda

"Gonçalo Ramos andava tolto". Fabio Ravezzani stronca la gestione dell'attacco del Milan da parte di Amorim e solleva il problema legato a Camarda
Sassuolo-Milan 1-1, i tifosi: "Vergognosi, che sofferenza". Chukwueze il più criticato sui social
Il Milan non ha brillato contro il Sassuolo nonostante abbia creato molto dalla fine del primo tempo al gol di Rabiot. Dopo la rete del centrocampista francese i rossoneri si sono fermati con i neroverdi che hanno trovato la rete per il punteggio finale di 1-1.
"Intanto la squadra sembra ancora non avere idee chiare su uno sviluppo di gioco convincente. C'è un problema che riguarda ancora l'attacco, e qui insomma comincia a diventare veramente bizzarra la diversità di rendimento di Gonçalo Ramos, che nel Portogallo segna quasi un gol a partita e nel Milan è poco incisivo. Ha fatto un paio di cose nel primo tempo: un tiro da posizione difficile e potente, e un colpo di testa che probabilmente poteva e doveva sfruttare meglio; poi, nel secondo tempo, è scomparso, è naufragato".
Questi i numeri della partita del portoghese dal sito Sofascore:
- Gol: 0
- Expected Goals (xG): 0.44
- Assist: 0
- Expected Assists (xA): 0.03
- Tiri totali: 4
- Tiri in porta: 2
- Grandi occasioni fallite: 1
- Tocchi: 35
- Passaggi nella metà campo avversaria (accurati): 9/13 (69%)
Non numeri incredibili, ma Gonçalo Ramos va sostenuto dalla squadra e non può giocare da solo. È vero che avrebbe potuto fare meglio sul colpo di testa nel primo tempo sul cross di Chukwueze, ma il Diavolo non riesce ancora a creare una manovra precisa e a servire bene il suo bomber.
Il caso Francesco Camarda nelle gerarchie di AmorimRavezzani, poi, sottolinea quale sia secondo lui il vero problema del Milan:
"Gonçalo Ramos andava tolto assolutamente a metà del secondo tempo. Ma se tu non hai fiducia in Camarda, dopo aver detto che invece volevi puntare su di lui, e lo lasci lì, finisci soltanto per aiutarlo a peggiorare la sua situazione".
Camarda ha giocato ancora troppo poco per capire se è davvero pronto per fare la seconda punta del Milan: queste partite (fino alla pausa di novembre) saranno cruciali per vedere il suo minutaggio e le sue prestazioni.
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